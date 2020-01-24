Говорили о моряках и Минске: Порошенко покинул ГБР после часового допроса

Порошенко еще не знает, придет ли на следующий допрос.

Пятый президент Петр Порошенко покинул здание Государственного бюро после часового допроса у следователей.

По словам Порошенко, со следователями обсуждали сразу несколько дел: пересечение украинскими кораблями Керченского пролива в 2018 году и подписания Минских соглашений. При этом дискуссию Порошенко назвал «шоу», но подчеркнул, что «шоу мы им делать не дадим».

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«Это был очень плохой спектакль. Сегодня должны быть действия, но не состоялись, по моряках. И они ждут, что мы еще раз придем», – прокомментировал он.

Порошенко добавил, что следующий допрос предположительно состоится 31 января, но он еще не знает, попадет ли на него.

«У нас в конце должно быть ПАСЕ, 27-го я должен туда выезжать, они назначают на 31-е число снова допрос... Хочу подчеркнуть: если я буду в стране – я точно приду», – сказал он, назвав действия правоохранителей препятствованием международной деятельности.

24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР в сопровождении нескольких нардепов, которые пытались проникнуть в помещение, но охрана их не пустила.