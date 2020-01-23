Сначала граница, а потом – выборы: Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ подчеркнул, что в первую очередь нужно разоружить незаконные вооруженные формирования.

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

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Об этом в комментарии НВ заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.

«Новая позиция Украины является неизменной. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру», – заявил он.

По словам Резникова, выполнения пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

- Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

- Установление режима полной тишины;

- Вывод всех НВФ с территории Украины;

- Установление украинского контроля над восточной границей;

- Проведение выборов.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — подытожил представитель Украины в ТКГ.