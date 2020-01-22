Зеленский предлагает принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Президент отметил, что видит будущее Украины в Евросоюзе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень удобный момент для вступления Украины в Европейский Союз после выхода Великобритании из сообщества. Читайте такжеЗеленский выступил на экономическом форуме в Давосе (видео)

Об этом он сказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что это очень простые решения. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС... но Европейский Союз также должен этого хотеть», - сказал Зеленский, отметив, что многие страны ЕС поддерживают Украину в вопросе будущего членства.

«Вопрос - не когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет Украины в Евросоюзе, какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна (Великобритания - УНИАН) сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», - считает президент.