Посол ЕС рассказал, в чем Украина уже опережает Европу

Дипломат рассказал, что хочет съездить в Миргород и на Закарпатье.

Украина имеет большие преимущества перед Европейским Союзом - это земля и возможности для выращивания органических продуктов питания. Также Украина "опережает Европу по драйву".

Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, есть ли то, в чем Украина уже лучше ЕС, дипломат ответил: "Да! Это ваша земля. Конечно, не только, но это важно. Сейчас органические продукты очень популярны повсюду в Европе, но в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе".

"А если говорить глобально, то Украина уже сейчас опережает Европу по драйву. Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!" – добавил посол.

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Также дипломат рассказал, что является большим поклонником Николая Гоголя и его произведений. В связи с этим он выразил желание побывать в Миргороде. "Хочу увидеть те места, где происходило то, о чем он писал", – говорит дипломат.

"Но это не все. Как вы знаете, я из Эстонии. Поэтому я хочу увидеть украинский регион, который стал частью Советского союза позже, чем моя страна, и был под советской властью даже более короткий период, чем Эстония. И поэтому я обязательно съезжу в Закарпатье!" – рассказал дипломат.

Ранее Маасикас заявлял, что не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза.