Брифинг народного депутата Украины Александра Дубинского и адвоката Татьяны Костиной: "Слежка за официальными лицами США на территории Украины: Йованович и другие"
17:00, 22 января 2020Политика
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Во время брифинга будет озвучен список лиц, за которыми ведется слежка, и потрясающие факты - кто и на чьи средства следит за американскими чиновниками.
К участию в брифинге приглашаются представители Посольства США в Украине и Министерства Внутренних Дел Украины.
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Время и место проведения: среда, 22 января, 17:00, вул. Липская, 3, Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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