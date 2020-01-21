Брифинг народного депутата Украины Александра Дубинского и адвоката Татьяны Костиной: "Слежка за официальными лицами США на территории Украины: Йованович и другие"

Во время брифинга будет озвучен список лиц, за которыми ведется слежка, и потрясающие факты - кто и на чьи средства следит за американскими чиновниками.

К участию в брифинге приглашаются представители Посольства США в Украине и Министерства Внутренних Дел Украины.

Аккредитация СМИ по телефону: 096 424 88 89

Время и место проведения: среда, 22 января, 17:00, вул. Липская, 3, Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.