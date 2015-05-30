Саакашвили признался в любви к Одессе
Саакашвили признался в любви к Одессе и выложил песню "Шаланды, полные кефали...".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого могут назначить председателем Одесской ОГА, написал в своем Твиттере, что любит Одессу.
К этой записи Саакашвили добавил видео с песней "Шаланды, полные кефали..." про Одессу из фильма "Два бойца".
I ❤ Odessa http://t.co/Z8hjhZjrvu
— Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) May 29, 2015
Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Одесской ОГА Николай Покровский сообщил, что 30 мая состоится представление бывшего президента Грузии (2004-2007 гг.) Михаила Саакашвили в качестве нового председателя Одесской областной государственной администрации..
Игорь Коломойский с удивлением воспринял информацию о назначении губернатором Одесской области Михаила Саакашвили отметив, что это будет временное решение.
Также, экс-председатель Днепропетровской ОГА отметил наличие нескольких гражданств у Саакашвили.