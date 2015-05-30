Саакашвили признался в любви к Одессе

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого могут назначить председателем Одесской ОГА, написал в своем Твиттере, что любит Одессу.

К этой записи Саакашвили добавил видео с песней "Шаланды, полные кефали..." про Одессу из фильма "Два бойца".

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Одесской ОГА Николай Покровский сообщил, что 30 мая состоится представление бывшего президента Грузии (2004-2007 гг.) Михаила Саакашвили в качестве нового председателя Одесской областной государственной администрации..

Игорь Коломойский с удивлением воспринял информацию о назначении губернатором Одесской области Михаила Саакашвили отметив, что это будет временное решение.

Также, экс-председатель Днепропетровской ОГА отметил наличие нескольких гражданств у Саакашвили.