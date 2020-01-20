Сайдик рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе

Он выразил мнение, что в настоящее время Россия покрывает текущие расходы, однако Донбасс несопоставим с Приднестровьем.

Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик допустил, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния Приднестровского, а на переговоры по его решению пойдут десятки лет.

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По его словам, в некоторых аспектах сходство уже есть. "Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому", - сказал Сайдик в интервью kommersant.

При этом он заявил, что ни Украине, ни России не полезна «приднестровизация» Донбасса. "Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?", -задался вопросом Сайдик.

Он выразил мнение, что в настоящее время Россия "покрывает текущие расходы. Донбасс несопоставим с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией".