Главным вопросом на переговорах в Минске был особый статус для ОРДО и ОРЛО - Сайдик

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.

Сегодня в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали вопрос правовой реализации особого статуса на оккупированной части Донбасса, в так называемых ОРДО и ОРЛО.

Как передает БЕЛТА, об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания.

Читайте такжеУкраина в ТКГ назвала условия для отвода войск с линии разграничения

По его словам, в центре внимания заседания политической рабочей группы ТКГ сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе, с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Также Сайдик проинформировал, что экономическая рабочая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, выплаты пенсий.

Кроме того, по его словам, гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми лицами в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.