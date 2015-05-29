Штайнмайер: Перемирие на Донбассе очень хрупкое

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«С точки зрения на ситуацию на Донбассе мы видим, что перемирие там очень хрупкое и мы этим обеспокоены, особенно учитывая ту большую работу, которая была сделана для достижения этого перемирия. Сейчас очень много нарушений режима перемирия и нам необходимо позаботиться о том, чтобы вернуть это к стабильной ситуации и для того, чтобы ликвидировать горячие точки, которые сейчас существуют на Донбассе», - сказал он.

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В свою очередь Климкин сообщил, что во время переговоров была обсуждена ситуацию безопасности.

«Штайнмайер выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в последние дни, особенно потому, что наблюдательная миссия ОБСЕ до сих пор не может контролировать многочисленные участки, где скрывается тяжелое оружие», - сказал он. Климкин также добавил, что проинформировал Штайнмайера о недопуске миссии БДИИПЛ ОБСЕ, которая должна была определить, что необходимо сделать для проведения свободных и честных выборов на Донбассе. «Это является ключевой нашей задачей, мы согласовали наши шаги и обсудили подготовку к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп, которые должны состояться 2 июня», - подчеркнул Климкин.