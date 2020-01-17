Переписка нардепов "Слуги народа" в Раде об отставке Гончарука попала на фото

Гончарук написал заявление об отставке 17 января.

Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня с утра активно переписываются относительно возможной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Так, народный депутат СН Анатолий Драбовский во время переписки на заседании Верховной Рады написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский "помилует" Гончарука. Фотограф Цензор.НЕТ сделал фотографии смартфона Драбовського.

На нем можно прочитать такое сообщение: "Арахамия (председатель фракции "СН" - УНИАН.) нас заверил, что президент его помилует".

Тем временем другая народная избранница от "Слуги народа" - Галина Третьякова – в парламенте переписывалась с абонентом, подписанным как Алексей Гончарук. Ему она выражала свою поддержку.

Ниже приводим переписку:

"- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции.

- Мы ЗА тебя !

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ))

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь ...".

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.