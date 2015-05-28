РФ хотела создать в 9 областях Украины заповедник "русского мира", но проект провалился - Порошенко

Проект "Новороссия", который должен был охватить 9 областей Украины, провален, страна продемонстрировала единство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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"Желание РФ было отнюдь не оккупировать Донецк или Луганск. Все мы знаем, что ключевой план, который на первом этапе стоял - это создание "Новороссии". 9 областей Украины, а именно - Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым должны быть отсечены. Половина страны, более половины промышленного потенциала должны быть отсечены... И там планировалось создать заповедник "русского мира" - "Новороссия", именно так они назвали этот проект", - сказал президент.

По его словам, для реализации этого проекта предполагался "взрыв протестов" во всех этих областях, введение провокаторов, российских войск и уничтожение Украины.

"Сейчас мы четко знаем, какой был план - уничтожение страны И, с чем я хочу поздравить, что является очевидным достижением всех украинцев и всей Украины - в этом месяце было официально объявлено, что проект "Новороссия" потерпел крах, он не состоялся", - сказал Порошенко.