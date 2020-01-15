"Ухандохали экономику": в сеть слили вторую часть разговора Гончарука с руководством НБУ и Минфина (аудио)

На аудиозаписи говорится, что у правительства нет плана по росту экономики.

В сети опубликовали вторую часть разговора якобы членов правительства, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста и то, что с этим делать.

Речь идет об аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием, Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, а также замглавы Офиса президента Юлией Ковалив.

Запись была опубликована в Youtube 15 января. В подписи к видео отмечается, что участники совещания готовятся к встрече с президентом Владимиром Зеленским, на котором должны рассказать о ситуации в экономике страны.

Читайте такжеВ сеть слили запись, на которой мужчина с голосом Гончарука обсуждает, как врать Зеленскому о причине укрепления гривни (аудио)

"Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так... и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4...а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И... ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, "соросята". Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники при них было 4 и 6, пришли "соросята" - экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет", - рассуждает голос, похожий на Гончарука.

Министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задается вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривни. "Я не понимаю", - говорит голос, похожий на Милованова.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе дискуссии предлагает взять похожую на Украину страну и сравнить, как менялась там структура экономики. "Смотрите. А может быть... Хорошая идея знаешь в чем? Взять условно похожую страну, у которой например есть сильный потенциал в агрии и допустим в каком-то тяжелом секторе и посмотреть историю, как менялась структура экономики, и как сейчас. Я не знаю...там Австралия", - говорит голос, похожий на Рожкову.

Отметим, что подлинность аудиозаписи пока официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука, признается в своей некомпетентности в экономике.