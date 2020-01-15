Правительство будет ежемесячно публиковать доходы топ-чиновников на своем сайте

Кабмин утвердил решение ежемесячно обнародовать доходы министров.

Правительство приняло решение о ежемесячном официальном обнародовании доходов министров и их заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в ходе брифинга по результатам заседания правительства.

Читайте такжеКабмин назначил Александра Новикова председателем НАПК

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом. На сайте Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, который получают заместители", - сказал он.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч. Кроме того, журналисты опубликовали общую инфографику полученных за предыдущий месяц зарплат министров.