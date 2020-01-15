Правительство будет ежемесячно публиковать доходы топ-чиновников на своем сайте
Правительство приняло решение о ежемесячном официальном обнародовании доходов министров и их заместителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в ходе брифинга по результатам заседания правительства.
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"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом. На сайте Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, который получают заместители", - сказал он.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч. Кроме того, журналисты опубликовали общую инфографику полученных за предыдущий месяц зарплат министров.