Порошенко: Послевоенные форматы безопасности в мире не работают
13:50, 28 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что старые форматы безопасности, когда один из постоянных членов Совета безопасности ООН является агрессором, не работают.
Порошенко заявляет, что старые форматы безопасности не работают / twitter.com/poroshenko
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на 8-м Киевском форуме безопасности.
"Мир упорно ищет новые формы, чтобы обеспечить безопасность в мире... Старые формы, старые форматы безопасности, которые были разработаны сразу после окончания Второй мировой войны, не работают", - сказал президент.
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По словам Порошенко, старые форматы безопасности, когда один из постоянных членов Совета безопасности ООН является страной-агрессором, не работают.
Именно поэтому, отметил Порошенко, он поставил вопрос о миротворцах на Донбассе.
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