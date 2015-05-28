Порошенко: Послевоенные форматы безопасности в мире не работают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на 8-м Киевском форуме безопасности.

"Мир упорно ищет новые формы, чтобы обеспечить безопасность в мире... Старые формы, старые форматы безопасности, которые были разработаны сразу после окончания Второй мировой войны, не работают", - сказал президент.

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По словам Порошенко, старые форматы безопасности, когда один из постоянных членов Совета безопасности ООН является страной-агрессором, не работают.

Именно поэтому, отметил Порошенко, он поставил вопрос о миротворцах на Донбассе.