Зеленский пока не планирует кадровых изменений в Кабмине Гончарука - СМИ

По данным УП, вчера Гончарук отчитался перед президентом о работе министров.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует проводить кадровые изменения в правительстве, возглавляемом Алексеем Гончаруком.

Об этом со ссылкой на собственные источники в провластной фракции "Слуга народа" пишет "Украинская правда".

По данным СМИ, вчера в Офисе президента прошло большое аппаратное совещание при участии всего руководства ОП, Кабмина и парламента.

"На нем фактически происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом", - уточняет УП.

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Премьер Гончарук, по словам очевидцев, сообщил о выполнении около 80% заданий, поставленных правительству Офисом президента. Сообщается, что возможная ротация в правительстве на встрече не обсуждалась.

"Еще перед Новым годом в Офисе президента УП уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, и теперь источники в "Слуге народа" говорят, что президент пока правительство трогать не будет", - пишет СМИ.

Как сообщал УНИАН, Гончарук ранее назвал "задачу номер один" в Новом году.