В Брюсселе завтра состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы
14:23, 14 января 2020Политика
30 0
Отдельно вице-премьер проведет встречу с генсеком Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.
Иллюстрация / REUTERS
В Брюсселе 15 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.
Читайте такжеСтолтенберг: Черное море имеет стратегическое значение для Альянса
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Альянса.
В частности, в среду, 15 января, Кулеба посетит штаб-квартиру Альянса.
Вице-премьер проведет встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.
Также вице-премьер посетит заседание Комиссии Украина-НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter