В Брюсселе завтра состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы

Отдельно вице-премьер проведет встречу с генсеком Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.

В Брюсселе 15 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы. Читайте такжеСтолтенберг: Черное море имеет стратегическое значение для Альянса Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Альянса. В частности, в среду, 15 января, Кулеба посетит штаб-квартиру Альянса. Вице-премьер проведет встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом. Также вице-премьер посетит заседание Комиссии Украина-НАТО.

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