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В Брюсселе завтра состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы

14:23, 14 января 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

В Брюсселе 15 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Альянса.

В частности, в среду, 15 января, Кулеба посетит штаб-квартиру Альянса.

Вице-премьер проведет встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.

Также вице-премьер посетит заседание Комиссии Украина-НАТО.

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