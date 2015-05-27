Пашинский обратился к Порошенко с инициативой передать армии арестованные нефтепродукты Курченко (документ)

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с инициативой передать все арестованные нефтепродукты олигарха Сергея Курченко на потребности Министерства обороны Украины на безвозмездной основе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Будучи исполняющим обязанности главы Администрации Президента, выступал с инициативой передачи всех арестованных нефтепродуктов Курченко Вооруженным Силам Украины и Нацгвардии. К сожалению, тогда не удалось сделать это из-за существующих процессуальных ограничений», - отметил Пашинский.

«Сейчас, несмотря на увеличение финансирования Минобороны и Вооруженных Сил, существует дефицит горюче-смазочных материалов. Обратился к Президенту с предложением разработки механизма, который позволит на безвозмездной основе передать арестованные нефтепродукты армии», - сказал народный депутат.

По его словам, речь идет о более 97 тысяч тоннах нефтепродуктов, которые в результате судебных решений в 2014 году были переданы на баланс госпредприятия «Укртранснефтепродукт» с целью дальнейшей реализации в пользу украинского бюджета.