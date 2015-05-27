Эксперт: некоторые политики стали использовать профсоюзы в своих целях

Об этом заявил в своем комментарии политолог, директор Института социал-политического проектирования Андрей Миселюк.

«Профсоюзные лидеры, как и депутаты должны помнить, что ресурсов на это у государства нет. Так, недавно премьер-министр заявил, что мы будем пересматривать возможность индексации, если найдем на это реальные денежные средства в госбюджете», -- сказал эксперт.

По словам Андрея Миселюка, есть большие сомнения, что лидеры украинских профсоюзов искренны, «поскольку за все годы украинской независимости они были неоднократно использованы популистами для привлечения на свою сторону электората».

«В 2002 году во время парламентской кампании Виктор Ющенко поставил номером два Александра Стояна, который был лидером профсоюзов. Так происходило всё время. Показательно, что при президенте Януковиче Василий Хара возглавлял ФПУ и профсоюзы не устраивали никаких акций, чтобы защищать права трудящихся от режима. С другой стороны их активно интересовало профсоюзное имущество, оставшееся в наследство», -- напомнил эксперт.

Политолог считает, что после дискредитирования федерации профсоюзов, как органа, который в первую очередь защищает права работающих граждан, он превратился в инструмент политического пиара.

«Они просто предоставляют свои услуги разным политическим силам, когда у них возникает такая потребность – получить политический реванш или ещё больше усложнить непростую ситуацию в стране», -- резюмировал Андрей Миселюк.