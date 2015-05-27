Порошенко не поедет в Польшу болеть за "Днепр" (обновлено)

Об этом сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Встречу президента Украины с новоизбранным президентом Польши перенесли. Договорились, что она будет позже, так же, как и встреча с президентом Коморовским", - сказал Цеголко.

Ранее представитель штаба Дуды, ответственный за организацию встреч нового главы государства, Кшиштоф Щерский сообщил, что запланированная в Варшаве встреча Президента Украины Петра Порошенко с новоизбранным главой Польского государства Анджеем Дудой была отсрочена.

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Щерский отметил, что стороны хотели воспользоваться визитом Порошенко в Варшаву на матч финала Лиги Европы и отметил, что это была бы приватная встреча с Дудой, который официально вступит в должность главы государства в начале августа. Однако окончательно не удалось согласовать календари Дуды и Порошенко, и встреча была перенесена на другой срок.