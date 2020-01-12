В Филадельфии откроют украинское консульство

Новым почетным консулом Украины в Филадельфии станет общественный деятель, юрист, и вице-президент «Украинской Федерации Америки» Ирина Мазур.

Украина в субботу, 11 января, подписала с США соглашение об открытии нового почетного консульства в городе Филадельфия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

«Подписали соглашение о создании нового Почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице — городе Филадельфия (штат Пенсильвания)», — сообщили в посольстве.

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Там также отметили, что город Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

Новым почетным консулом Украины в Филадельфии станет общественный деятель, юрист, и вице-президент «Украинской Федерации Америки» Ирина Мазур. Официальное удостоверение ей вручил посол Украины в США Владимир Ельченко.