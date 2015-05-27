Венгрия направит в Украину 10 грузовиков с гуманитарной помощью

Об этом почетный консул Венгрии в Ивано-Франковске Василий Вышиванюк сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«2 июня из Венгрии выедет 10 машин с грузом гуманитарной помощи для переселенцев, для больниц и госпиталей, где есть раненные военные», - сказал он.

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Вышиванюк также сообщил, что в настоящее время на лечении в Венгрии находится 9 украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО.

«Уже 9 военных лечатся в Венгрии. Еще 5 человек готовят к отправке из Закарпатья волонтеры. Пока есть заявки от волонтерских организаций от 6 человек, которых Венгрия примет на лечение», - сказал он.

В то же время первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев, президент Европейского конгресса украинцев, депутат венгерского парламента Ярослава Хортяни отметила, что реабилитация и лечение украинских военных за рубежом является актуальным вопросом.

«В этом вопросе мы не видим большого прогресса. Наоборот, мы получили письмо, в котором прямо сказано, что сейчас Украина не нуждается в поддержке по реабилитации военных за рубежом, но когда мы разговаривали с волонтерами, а это мощное движение, то они рассказывают, что есть потребность», - добавила она.