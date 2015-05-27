Депутат: Правительство продолжает держать в тени более 50% экономики

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Кроме того, по мнению политика есть еще и другая сторона медали в вопросе тарифов - субсидии.

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"Правительство продолжает держать в тени более 50% экономики. Но субсидию предоставляет не только тем, кто в них нуждается, но и тем 50% граждан, которые скрывают свои реальные доходы", - считает депутат.

По словам Балоги в результате этого, владельцы иномарок и элитных квадратных метров, включая чиновников и тех, кого они обслуживают, становятся еще богаче, потому что тоже имеют право на субсидию. А простые люди - еще беднее.

«В этом и есть элемент несправедливости тарифов на энергоносители. Именно поэтому тарифы и другие походные вещи очень скоро похоронят этих чиновников. Но это - их собственный выбор, если они тоже считают, что людей можно обманывать», - подытожил Балога.