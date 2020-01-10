Глава МИД Нидерландов допускает, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Нидерланды считают, что необходимо провести независимое расследование, которое должно указать, что произошло с украинским самолетом.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок допускает, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" близ аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран) был сбит иранской ракетой, но призывает дождаться результатов расследования.

Об этом Блок сказал журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел по ситуации в Ираке и Ливии.

В частности, его спросили, если окажется, что именно Иран сбил украинский самолет, какие санкции могут быть со стороны ЕС, чтобы ужесточить давление на Тегеран.

"На самом деле, весьма вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами. Это важно, чтобы независимое исследование четко указало, что именно произошло. И тогда, это, конечно, зависит от результата (расследование - УНИАН) и иранской реакции на этот результат, будет понятно, каким должен стать следующий шаг", - заявил Блок.

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При этом он подчеркнул, что сначала надо дождаться независимого расследования. "К сожалению, Нидерланды имеют опыт расследования катастрофы MH17 (сбитие самолета Малайзийских авиалиний в небе над Донецкой областью - УНИАН), поэтому мы предложили нашу полную поддержку Канаде, чтобы поделиться нашим опытом", - сказал Блок.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.