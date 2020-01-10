В Иране прокомментировали видео с "попаданием ракеты в самолет"

В Иране заявляют, что должностные лица США должны обосновать свои утверждения техническими доказательствами того, что украинский самолет был сбит ракетой.

В Иране заявили, что на получение данных с «черных ящиков» украинского самолета, потерпевшего крушение возле Тегерана, может понадобиться до двух месяцев.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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«Двенадцать экспертных групп было создано для расследования катастрофы и необходимо собрать информацию, чтобы сделать окончательный вывод», - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде на пресс-конференции в Тегеране.

«На данный момент то, что я могу сказать, что самолет не был сбит ракетой. Мы должны разобраться с причиной пожара», - заявил он.

Также ссылаясь на очевидцев, Абедзаде сказал, что самолет находился в огне более чем от 60 до 70 секунд.

Он добавил, что распространенное видео, которое демонстрирует как объект поражает самолет, не может быть подтверждено с научной точки зрения.

По его словам, если взрыв произошел в воздухе, части самолета должны быть разбросаны на значительно большей площади. В этой связи он напомнил о ситуации со сбитым самолетом Малазийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. «Пораженный самолет в Украине, вы можете увидеть как куски были разбросаны на большей площади», - отметил Абедзаде.

В то же время, телеканал обращает внимание, что самолет рейса MH17 находился на высоте 10 тыс. м, а самолет, потерпевший крушение в Иране, находился на высоте 2,4 тыс. м.

Абедзаде отметил, что должностные лица США должны обосновать свои утверждения техническими доказательствами того, что самолет был сбит ракетой, и Соединенные Штаты юридически должны представить эти доказательства Международной организации гражданской авиации.

Как сообщает Reuters, в Иране заявили, что самостоятельно хотят получить данные с бортовых самописцев самолета. При этом представители этой страны заявили, что если будут нуждаться в помощи, то будут просить об этом Россию, Канаду, Францию или Украину.

В Тегеране заявляют, что на расследование катастрофы может уйти один или два года.

«Мы отдаем предпочтение тому, чтобы загрузить информацию из «черных ящиков» в Иране. Но если мы увидим, что мы не можем этого сделать, поскольку «ящики» повреждены, тогда обратимся за помощью», - сказал Абедзаде.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.