Иран заявил, что данные "черных ящиков" покажут истинную причину катастрофы украинского самолета

Там отмечают, что любые предположения о сбитии самолета ракетой не должны считаться весомыми до анализа "черных ящиков".

Председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявляет, что данные с бортовых самописцев, так называемых «черных ящиков», покажут истинную причину катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» неподалёку от аэропорта имени Имама Хомейни.

Читайте такжеАвстралия также получила разведданные о возможном попадании ракеты в самолет МАУ

Об этом сообщает американский телеканал CNN. В частности, Абедзаде на пресс-конференции в Тегеране заявил, что любые предположения сбития украинского самолета ракетой не должны считаться весомыми до анализа «черных ящиков» самолета.

Он повторил позицию Ирана, что самолет не был сбит ракетой.

Также Абедзаде обратил внимание на факт, что Иран пригласил всех международных партнеров принять участие в расследовании, что, по его словам, свидетельствует о готовности Тегерана к прозрачному расследованию и уверенности иранской стороны в профессионализме осуществляемых шагов.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.