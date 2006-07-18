Антикризисная коалиция еще раз выдвинула кандидатуру Януковича

Антикризисная коалиция выдвинула кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято единогласно без обсуждения кандидатуры. Была предложена кандидатура только В.ЯНУКОВИЧА.

В начале собрания лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сказал: «К сожалению, так случилось, что нам еще раз необходимо рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатуры на должность премьер-министра от антикризисной коалиции».

В собрании приняли участие 235 народных депутатов.

Перед этим, выступая в сессионном зале Верховной Рады, П.СИМОНЕНКО отметил, что антикризисная коалиция была легитимной еще 7 июля и более 10 дней работа парламента блокировалась совсем в других политических целях. «Я хотел бы заявить о том, что Виктор ЮЩЕНКО развалил сначала помаранчевую коалицию и теперь взялся при поддержке отдельных политических сил за развал антикризисной коалиции. Им это не удалось», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.