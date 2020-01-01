Отмена депутатской неприкосновенности: что предусматривает закон

Документ был опубликован 12 сентября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а с сегодняшнего дня он начинает действовать.

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

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Документ был опубликован 12 сентября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в его заключительных положениях отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона № 2237 проголосовал 291 народный депутат. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предусматривается исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон, а на следующий день парламентская газета "Голос Украины" опубликовала его текст в своем очередном выпуске.

Закон предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Также вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).