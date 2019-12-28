Экс-"беркутовцы", подозреваемые в убийствах на Майдане, включены в список на обмен (документ)

В свою очередь адвокаты потерпевших по делу о массовых расстрелах людей на Майдане отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины.

Экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокуроры заявили на заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб адвокатов пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, об изменении им меры пресечения.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами.

Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".

Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

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По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Некоторые СМИ сообщали, что украинская сторона в рамках обмена удерживаемыми лицами с «ЛДНР» планирует передать боевикам бывших «беркутовцев». Обмен запланирован на завтра, 29 декабря.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Российские СМИ сообщали, что обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.

Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что освобождение незаконно удерживаемых украинцев может состояться в воскресенье, 29 декабря.