"Киборг" Кузьминых освобожден из плена - СМИ

Об этом сообщил ЛІГАБізнесІнформ источник, знакомый с ходом переговоров.

Информацию подтвердил также волонтер Виктор Майстренко, который также занимается вопросами освобождения украинских пленных. Он отметил, кроме того, что освобожденных должно быть много. "Сейчас российское телевидение снимет про четверых других пленных кино, что они остаются в ДНР и хунту ненавидят - и все", - сообщил он.

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При этом он отметил, что ранее задержанных сотрудников ГРУ Украина не отдает. В обмен на украинцев российской стороне будут переданы другие задержанные. "Там двоих одиозных. Одного из Харькова. Идеолога русского мира. Его давно хотели. Фамилию не помню", - сказал Майстренко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что завершилась "большая работа, которую провели в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе". "Сегодня с высокой вероятностью удастся освободить командира 90-го батальона 81-й бригады нашего "киборга" Кузьминых, который уже много недель находится в плену и есть большая надежда, что сегодня вечером он уже будет дома. Будем молиться, чтобы сегодня эта операция завершилась успешно", - сообщил президент.

Олег Кузьминых с группой сослуживцев попал в плен к пророссийским террористам 20 января. 22 января российские СМИ продемонстрировали видеозаписи издевательств россиян над пленными киборгами.