Основатель UFuture отрицает информацию о бизнесе в аннексированном Крыму

На сайте компании UFuture появилось официальное заявление – обращение к представителям средств массовой информации.

Украинский бизнесмен, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий опроверг распространенную СМИ информацию о ведении им бизнеса на территории аннексированного Россией Крыма.

Предприниматель опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

По его словам, процесс переговоров занял значительное время, и в 2018 году были проданы все корпоративные права компаний, которые в свою очередь владели корпоративными правами или оказали существенное влияние на активы, которые находятся на временно оккупированной территории Украины - АР Крым.

«Я с большим уважением отношусь к работе журналистов и редко реагирую на негатив в СМИ. Но я принципиально против откровенных манипуляций и шантажа, разгона страшных сказок об «олигархах», которые нацелены на дискредитацию репутации украинских компаний и предпринимателей. На прошлой неделе рядом изданий была распространена информация, что я якобы имею активы в оккупированном Крыму. Это сознательная ложь. Я предоставил по этому поводу ответы на запрос журналистов еще в марте 2019 года», - написал Василий Хмельницкий.

Он подчеркнул, что свои активы в Крыму компания выставила на продажу в 2014 году, и «с момента оккупации не инвестировали туда ни копейки». «Никаких инвестиций, которые нарушали режим санкций или действующее законодательство Украины, мы не совершали», - заявил Василий Хмельницкий.

Предприниматель поблагодарил медиа, которые «мыслят критически и проверяют информацию». «Остальных призываю делать факт-чекинг и обращаться к моей пресс-службе», - отметил бизнесмен.

На сайте компании UFuture также появилось официальное заявление - обращение к представителям средств массовой информации, в котором журналистов просят «воздержаться от распространения манипулятивной недостоверной информации. «Информация, приводимая в этой статье, не соответствует действительности. Авторы «расследования» исказили отдельные факты и таким образом вводят читателей в заблуждение», - заявили в компании.

Напомним, Василий Хмельницкий - основатель компании UFuture, объединяющей бизнес-проекты и социальные инициативы бизнесмена. В ее состав входят международный аэропорт «Киев» (Жуляны) имени Игоря Сикорского, индустриальный парк «Белая Церковь», инновационные парки UNIT.City, LvivTech.City и др. Главный офис UFuture расположен в Брюсселе.