Пикетчики под Радой расходятся (фотогалерея)

Об этом сообщают в столичной милиции.

"В дежурную часть поступило два сообщения врачей об обращении за медицинской помощью граждан, которые получили ожоги во время беспорядков на ул. Грушевского. По предварительной информации, некоторым митингующим оказывали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня возле Верховной Рады, на перекрестке улиц Шелковичная и Грушевского, участники акции, которые требовали принять закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, зажгли автомобильные шины, а также пытались прорваться через кордон милиции.