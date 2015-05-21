Митингующие принесли под Раду бутылки с зажигательной смесью и перекрыли улицы

Как передает корреспондент УНИАН, дороги перекрыты, в частности на Грушевского на пересечении с Шелковичной и Садовой, а на Институтской на пересечении с Садовой и Шелковичной.

Некоторые водители, попавшие в пробку из-за перекрытых дороги, горячо спорят с митингующими. Один водитель, пытаясь развернуться, чтобы поехать в обратном направлении, чуть не наехал на нескольких митингующих. Некоторые из участников акции сидит на проезжей части дороги.

Возле парламента, на пересечении с Шелковичной, митингующие сложили в кучу шины, рядом с которым стоят бутылки, вероятно, с зажигательной смесью.

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В то же время большинство участников акции находятся перед центральным входом в здание Верховной Рады. Они бьют в железные бочки и выкрикивают свои требования, в частности, относительно принятия законопроекта № 1558-1 по реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.

Охрана парламента усилена.

Кроме того, митингующие пытаются не выпускать никого с территории возле парламента, собравшись группами возле дверцы в заборе вокруг Верховной Рады. Они заявляют, что не будут выпускать и впускать даже журналистов. Митингующие настроены очень агрессивно.

Сегодняшней повесткой дня заседания Верховной Рады предполагается во втором чтении рассмотреть законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1), принятия которого требуют митингующие.