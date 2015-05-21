Кивалов утверждает, что его скандальная статья – не сепаратистская, а «патриотичная»

«Статья, которую я написал для еженедельника «2000» носит патриотический характер. А не сепаратистский, экстремистский и прочий …истский», - говорится в заявлении народного депутата Сергея Кивалова, переданном УНИАН. - «Статья была написана в условиях, когда всеми овладели неуверенность и страх».

Заявление было распространено в ответ на интервью главы Одесской облгосадминистрации Игоря Палицы, опубликованном УНИАН в среду, в котором одесский губернатор рассказал, что Кивалов написал статью с инструкцией создания «народной республики» на Одесчине.

«В статье говорится о полной автономии Одесского региона, своей валюте, собственных внешних политических направлениях и армии. То есть, расписана четкая инструкция, по которой захватывался Крым, а потом создавались «ЛНР» и «ДНР». Почему за эту публикацию не наказали? Кто народному депутату велел ее разместить? Мне очень не нравится, что Генеральная прокуратура спускает это на тормозах», - говорит Палица.

Речь идет об опубликованной в еженедельнике «2000» 7 февраля 2014 года – почти за две недели до бегства из Украины Виктора Януковича – статье «Настало время готовить Конституцию для Одесчины» авторства Сергея Кивалова (газета «2000», № 6 от 7-13).

По мнению Палицы, власти обязаны довести этот вопрос до конца. «Если нынешняя власть не сможет довести до конца этот вопрос, я лично буду очень сильно расстроен. Опять деньги победят закон», - считает одесский губернатор.

В ответ на это Кивалов отметил, что «всё, что написано в статье – это мои размышления на тему: как не допустить катастрофы… «Конституция для Одесчины» - это своего рода экономический эксперимент, представленный для обсуждения общественности. Я недавно и законопроект такой подал в Раду – «Об экономическом эксперименте»».

«Чтобы иметь своё представление о материале, лучше его один раз прочитать самому», - говорится в заявлении Кивалова.

Интересно, что на сайте еженедельника «2000» указанную статью с помощью поиска по сайту найти нельзя, а в разделе «Архив» на сайте «2000», где можно ознакомиться с содержанием каждого номера, по какой-то причине отсутствуют выпуски газеты с ноября 2013 года по июнь 2014 года.

Однако, на разных сайтах в интернете опубликован ряд перепечаток данного материала, например, на сайте Odessit.ua под названием "Сергей Кивалов: Настало время готовить Конституцию для Одесчины".

В материале, в частности, говорится: «Опыт Древнего Рима свидетельствует: на развалинах империи продолжительное время обеспечивать порядок и достаток удается только в отдельных городах, точнее областях-государствах, где культурная общность, территориальная сплоченность, интеллект жителей и геополитические условия тому способствуют. Примеры — Венецианская, Генуэзская, Флорентийская республики, процветавшие от полутысячи до тысячи лет, пока на окрестных территориях бурлили революции, отчаяние и разруха. Все три области-республики оставили нам настоящую школу строительства государственности.

Громадное упущение, что этот опыт не был использован при расформировании СССР. Но прогресс Эстонии — государства с населением 1 млн. 300 тыс. человек и территорией всего на 20% большей Одесской области, доказывает: именно он работает».

Затем автор резюмирует: «Для установления автономии Одесчины следует заручиться народным волеизъявлением и подвести правовую базу в рамках действующей Конституции Украины. В идеале — это конституционная автономия с центром в Одессе и полномочиями не меньшими, чем у Автономной Республики Крым, а по ключевым вопросам — более широкими.

Хватит безденежного, безвластного самоуправления. Нужен свой парламент, свое правительство, свой лидер, ответственный в первую очередь перед жителями Одесчины. Нужно право вето в отношении международных договоров Украины, доходных статей госбюджета, видов и ставок общегосударственных налогов и сборов (в части территории и населения Одесчины). Право на самостоятельные международные отношения по всем торговым и экономическим вопросам.

Право самим определять предпринимательскую, экологическую, транспортную, трудовую, языковую, образовательную политику, политику оседлости на Одесчине. Право цензуры в отношении вредительской и подрывной идеологии и деятельности. Право иметь собственную полицию и отряды самозащиты, для чего нужна обязательная срочная воинская подготовка для местных жителей-мужчин. Право напрямую применять международные и передовые зарубежные нормы в коммерческих правоотношениях с иностранными субъектами. Исключительное право на регистрацию любых операций с недвижимостью, землей в территориальных рамках автономии. А в чрезвычайной ситуации — для блага населения — право ввести свой режим финансовых и валютных операций».

Эти специфические требования Кивалов в дни Революции Достоинства обосновывал особым историческим путем Одесчины, отличным от остальной Украины: «нашим иностранным «благодетелям» и их местным прислужникам хочу напомнить: жители Одесчины в овладении и освоении родного края ничем не обязаны ни румынским дакам, ни польским магнатам. Нас не заселял и не обустраивал, как Винницкую и Полтавскую области, зять польского канцлера Иеремия Вишневецкий. Наши города, дороги, школы и больницы не строили польские магнаты Заславские, Конецпольские и Лянцкоронские, как во Львовской и Волынской областях. И возводили радующие и сегодня наш глаз исторические здания Одессы не австрийские придворные Габсбургского императорского дома, как исторический центр Львова».

Напомним, недавно представители боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили о своем согласии на реинтеграцию в Украину – на условиях автономии. Представители «ДНР» и «ЛНР» в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили об этом 11 мая 2015 года.

«Мы согласны на широчайшую автономию без ущерба нашим интересам», - сообщил переговорщик от «ДНР» Пушилин и отметил, что «ДНР» предлагает внести статью в Конституцию о том, чтобы другие регионы Украины имели право на самоопределение. С этим согласился и представитель «ЛНР» Дейнего, добавивший, что и «ЛНР» готова стать автономной в составе Украины, с условием: «Надо изменить Конституцию».