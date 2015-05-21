СМИ: КПУ создает запасную версию под названием "Відродження України"

Об этом сегодня, 21 мая, пишет Апостроф со ссылкой на источник, близкий к руководству партии.

"Эта партия была зарегистрирована чуть менее года тому назад. Учредительные документы находятся у нынешнего руководства КПУ. Переориентировка на новый политпроект уже одобрена на высшем партийном уровне. Так что на пленуме ЦК принимались во многом формальные решения", — сказал собеседник издания.

По информации Апострофа, она будет называться "Відродження України". Партию зарегистрировали еще в марте. Согласно Госреестру, ее руководителем является житель Киева Вадим Якимец, однако редакции не удалось связаться с этим человеком.

В КПУ уверяют, что Симоненко сохранит свое лидерство и в новой партии, хотя это, по словам источника, вызывает неоднозначную реакцию среди членов КПУ.

Читайте такжеЗаконы о воинах УПА и борьбе с советским прошлым вступят в силу уже завтра"Коммунисты помоложе недоумевают по поводу того, что Симоненко хочет быть лидером и в новой политсиле, хотя его имя ассоциируется со старой КПУ", — сказал собеседник, который, впрочем, не ждет по этому поводу каких-либо протестов.

Руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, который, по информации издания, занимался избирательными кампаниями КПУ, спрогнозировал "Апострофу", что партия в том или ином виде будет участвовать в предстоящих местных выборах.

"Есть реестр сторонников Компартии. Для начала можно камерно провести работу с ними, подготовив к появлению новой партийной структуры, а далее уже переходить к традиционным методам предвыборной кампании", — сказал он изданию. По его мнению, внимание будет уделяться, в первую очередь, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областям, где КПУ сохранила электорат.

Президент Ассоциации народных депутатов Украины Александр Барабаш допускает, что политическая сила Петра Симоненко даже после переформатирования сможет создать фракции в местных советах востока и юго-востока.

"Однако общая историческая тенденция — это постепенное угасание Компартии. Попытки перестроиться, скорее всего, ничего не дадут", - считает он.