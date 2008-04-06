На Буковине создана спецгруппа для информирования о НАТО

Распоряжением главы Черновицкой областной госадминистрации Владимира КУЛИША при Черновицком региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти создана лекторская группа, которая будет осуществлять в области информационно-разъяснительную работу о деятельности НАТО и сотрудничестве Украины с Североатлантическим Альянсом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, лекторская группа создана в соответствии с результатами ІХ заседания Межведомственной рабочей группы в информационной сфере при Кабинете Министров Украины и соответствующего распоряжения Президента Украины.

Лекторы уже провели первое мероприятие: в городе Кицмань, одном из райцентров Буковины, был организован выездной семинар на тему "Украина - НАТО: пути сотрудничества". В рамках мероприятия директор Черновицкого регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников органов госвласти Николай ЯРМИСТЫЙ, профессор кафедры международных отношений Черновицкого национального университета Сергей ФЕДУНЯК и доценты кафедры политологии и государственного управления ЧНУ Игорь МЕЛЬНИЧУК и Игорь БУРКУТ прочитали лекции для представителей общественных организаций, предприятий и учреждений Кицманского района об истории, развитии, структуре и основных направлениях деятельности НАТО, перспективах расширения и целесообразности вступления Украины в Альянс.

По сообщению пресс-службы ОГА, в планах лекторской группы – проинформировать о деятельности НАТО общественность всех районов Черновицкой области.