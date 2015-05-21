Еврокомиссар о вступлении Украины в ЕС: Стране нужно сконцентрироваться на реформах
По словам Хана, он ознакомлен с заявлением президента Украины Петра Порошенко «о видении для его страны получить членство в ЕС».
Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что вступление Украины в ЕС зависит от проведения реформ и выполнения Соглашения об ассоциации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан заявил сегодня на пресс-конференции в Риге после бизнес-форума, который состоялся перед саммитом «Восточного партнерства».
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По словам Хана, он ознакомлен с заявлением президента Украины Петра Порошенко «о видении для его страны получить членство в ЕС».
«Но много реформ должно быть реализовано. Он говорил о реформах, от 40 до 60, которые необходимо не только принять на законодательном уровне, но и воплотить, чтобы подать заявку на членство (Украины в ЕС). Это серьезно. И это путь», - сказал Хан.
В связи с этим еврокомиссар считает, что Украине в настоящее время необходимо «сконцентрироваться на следующих шагах – выполнении Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС».
«Это процесс, развитие. Затем мы можем говорить о будущих шагах», - подытожил Хан.
Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание ее экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.
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После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.
16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.