ЕС ожидает от Украины реформ – еврокомиссар

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Ган во время встречи со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, сообщает сайт Рады.

"Мы, как и все украинское общество, с нетерпением ожидаем реформу Конституции, судоустройства и прокуратуры, поскольку без обеспечения верховенства права, реформирование других сфер невозможно", - сказал Ган.

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Комиссар ЕС назвал важным тот факт, что украинский парламент "предан процессу реформ" и занимает "лидерскую роль в процессе конституционной реформы".