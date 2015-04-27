ЕС ожидает от Украины реформ – еврокомиссар
23:17, 27 апреля 2015Политика
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Европейский союз ожидает от украинской власти проведения конституционной, судебной реформ и реформы прокуратуры.
ЕС ожидает от Украины реформ Конституции, судоустройства и прокуратуры / УНИАН
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Ган во время встречи со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, сообщает сайт Рады.
"Мы, как и все украинское общество, с нетерпением ожидаем реформу Конституции, судоустройства и прокуратуры, поскольку без обеспечения верховенства права, реформирование других сфер невозможно", - сказал Ган.
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Комиссар ЕС назвал важным тот факт, что украинский парламент "предан процессу реформ" и занимает "лидерскую роль в процессе конституционной реформы".
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