США хотят усилить поддержку крымских татар

США продолжат поддерживать и даже усилят поддержку «всех крымчан, которые стали жертвами российской агрессии».

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

По словам посла, речь идет обо всех крымчанах, в то же время крымскотатарскому народу США уделяют «особое внимание».

«Поддержке крымских татар уделено особое внимание, и я горд тем, что знаком с Мустафой Джемилевым и другими лидерами этого народа», – заявил Джеффри Пайетт.

«Мы, безусловно, отмечаем храбрость крымских татар. Одна из моих любимых фотографий прошлого года – фото Барака Обамы и Мустафы Джемилева на годовщине «Солидарности» в Варшаве, где я также присутствовал», – добавил он.

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Посол США в Украине также отметил «стойкость позиций» президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка по крымскому вопросу.

«Крым был и остается частью Украины – позиция США по этому вопросу не изменится. Санкции, которые мы наложили на Россию в связи с вторжением и дальнейшей аннексией Крыма, останутся в силе. По этому пункту нет никаких сомнений», – подчеркнул посол.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый «референдум о статусе полуострова», по результатам которого Россия аннексировала Крым.