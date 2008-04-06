Кличко еще не потерял надежду на Тимошенко

Лидер блока своего имени Виталий Кличко рассчитывает, что блок получит на выборах в Киевсовет 35% голосов избирателей.

На пресс-конференции в Киеве в воскресенье Кличко подчеркнул, что блок сформирован окончательно, сообщает "Украинская правда".

Вместе с тем он уверен, что "в ближайшее время будут создаваться политические союзы, где различные политические силы будут поддерживать одного кандидата".

Кличко также отметил, что с БЮТ переговоры еще не завершены. "Они продолжаются, и очень рано делать какие-то выводы", - сказал он.

Лидер блока подчеркнул, что его команда своей основной задачей видит очищение городской власти и проведение реформы, "чтобы Киев стал настоящей европейской столицей".

Кличко считает, что именно его команда, в которую вошли специалисты, имеющие авторитет среди киевлян, способна осуществить реформу городского хозяйства.

Команда Кличко намерена в ближайшее время презентовать свою программу, в разработке которой принимали участие известные специалисты. По словам лидера блока, она будет называться "Лицом к киевлянам".