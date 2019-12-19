В Киеве митингующие против рынка земли хотят перекрыть Крещатик (фото)

Митингующие направились на Крещатик от здания Рады.

Митингующие против открытия рынка земли в Украине намерены перекрыть движение по главной улице Киева - Крещатику.

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Перед этим они анонсировали это со сцены около здания парламента в четверг, 19 декабря, где уже третий день проходят митинги, передают "Вести".

По состоянию на 13:20 активисты начали перекрывать Крещатик. На улице уже образовались пробки.

Как сообщалось, в четверг, 19 декабря, у центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции проходит акция горняков.