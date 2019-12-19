цей матеріал доступний українською

В Киеве митингующие против рынка земли хотят перекрыть Крещатик (фото)

13:33, 19 декабря 2019
Политика
308 0
Митингующие пришли на Крещатик / Вести

Читайте такжеНардепы посреди ночи устроили потасовку в Раде из-за рынка земли (видео)

Перед этим они анонсировали это со сцены около здания парламента в четверг, 19 декабря, где уже третий день проходят митинги, передают "Вести". 

По состоянию на 13:20 активисты начали перекрывать Крещатик. На улице уже образовались пробки.

Как сообщалось, в четверг, 19 декабря, у центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции проходит акция горняков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#митинг#Крещатикпогода в Киеве