Снятие неприкосновенности с нардепов: Зеленского призвали ветировать закон

В антикоррупционных ведомствах убеждены, что закон о снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих народных депутатов.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Антикоррупционного бюро.

Читайте такжеВерховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность«Проголосованный 18 декабря Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности. Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственны народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ», – заявили в антикоррупционных ведомствах.

В заявлении, в частности, говорится, что норма о том, что только генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) может внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований, «ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности». Ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР.

Среди прочего, САП и НАБУ отмечают, что закон частично исключает сбор доказательств в производстве и не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

В этой связи в НАБУ и САП заявили о готовности предоставить свои рекомендации и присоединиться к процессу доработки закона.