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В ОБСЕ назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе

17:25, 17 декабря 2019
Политика
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Фриш рассказал, когда станут возможными выборы в ОРДЛО / Фото facebook.com/Iryna.Friz

Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриш в интервью "РИА Новостям".

"Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет", - сказал он.

По словам Фриша, пока не будет прекращения огня - не будет даты выборов. 

Что касается наблюдения за выборами, оно должно осуществляться по тем же принципам, что и при выборах президента и парламента в Украине, подчеркнул он.

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"Действительно, ОБСЕ должна присутствовать, но здесь главная роль не у ОБСЕ – конечно же, по процедуре решение должны принять стороны. Решение должно быть принято на основе, как я уже говорил, законов Украины", - заявил Фриш.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал самый сложный вопрос переговоров по Донбассу.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ#выборы