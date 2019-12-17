В ОБСЕ назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе

Прекращение огня и соблюдение законов Украины - такие условия озвучил координатор ОБСЕ российскому СМИ.

На оккупированной части Донбасса станет возможным проведение местных выборов при прекращении огня и соблюдении законов Украины.

Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриш в интервью "РИА Новостям".

"Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет", - сказал он.

По словам Фриша, пока не будет прекращения огня - не будет даты выборов.

Что касается наблюдения за выборами, оно должно осуществляться по тем же принципам, что и при выборах президента и парламента в Украине, подчеркнул он.

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"Действительно, ОБСЕ должна присутствовать, но здесь главная роль не у ОБСЕ – конечно же, по процедуре решение должны принять стороны. Решение должно быть принято на основе, как я уже говорил, законов Украины", - заявил Фриш.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал самый сложный вопрос переговоров по Донбассу.