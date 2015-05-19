Аваков уволил скандального и.о. начальника ГАИ Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Только что от меня вышел И.о. начальника ГАИ Украины А.А. Ершов. Он подал рапорт об отставке, который был мной удовлетворен. По фактам вопросов, поднятых в прессе в последнее время — назначено служебное расследование», — написал он.

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Фамилия руководителя ГАИ Александра Ершова всплыла в СМИ после того, как выяснилось, что он и все члены его семьи, а это супруга и две дочери, ездят на элитных автомобилях стоимостью около 100 000 долларов каждая.

Также СМИ поймали Ершова на лжи в декларации за предыдущий год: он скрывает от контролирующих органов элитный трехэтажный особняк в Киеве.