Количество жертв цунами на о.Ява достигло 262 человек

Количество жертв цунами на индонезийском о.Ява увеличивается, по последним данным, оно составило 262 человек, более 160 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили представители индонезийских властей, передает (С) Associated Press. По имеющейся информации, в числе погибших - по одному гражданину Пакистана, Швеции и Нидерландов. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.

17 июля на индонезийский о.Ява обрушилось цунами, вызванное произошедшим в Индийском океане землетрясением силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Больше других от стихийного бедствия пострадал курортный г.Пангадаран. Там полностью разрушенными оказались все расположенные на берегу дома, несколько отелей получили серьезные повреждения.

РБК