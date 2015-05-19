В Раду внесут альтернативный законопроект о национальной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил один из инициаторов законопроекта народный депутат Игорь Луценко.

Он сообщил, что 13 мая указанный законопроект (№1692-1) был отозван в нарушение процедуры и Регламента ВР, "поскольку он был включен в повестку дня и снять его может только Верховная Рада голосованием. Зато решили его снять кулуарно как препятствие правительственному законопроекту, который в тот же день был зарегистрирован".

Луценко подчеркнул, что сегодня или завтра он со своим коллегой Виталием Куприем снова подаст его на регистрацию.

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В свою очередь еще один из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Сотник из фракции "Самопомич" заявила, что она и ее коллеги по фракции Оксана Сыроид, Павел Костенко и Руслан Сидорович отозвали свои подписи под этим законопроектом, поскольку его имплементация требует минимум 2-3 года, потому что он гораздо шире, чем правительственный, который касается только национальной полиции: патрульной службы и криминальной полиции.

Отзыв законопроекта №1692-1 Сотник объяснила еще и тем, что доверяет заместителю министра внутренних дел Эцкеи Згуладзе и надеется, что ко второму чтению в ВР в МВД будут внесены прогрессивные изменения в правительственный законопроект.