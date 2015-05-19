Материалы дела Пукача рассекретят до 2 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на судебном заседании огласил председательствующий в судебной коллегии судья Степан Гладий.

Кроме того, суд обязал руководителей указанных ведомств принять меры реагирования на то, что комиссия еще не начала работу.

Также суд обязал Пукача завершить ознакомление с материалами дела в течение 5 суток.

В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 4 июня.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия МВД сняла гриф секретности с 80 носителей информации по делу Пукача. Также Генпрокуратура пересмотрела гриф секретности 227 материальных носителей по делу Пукача. Рассекречивание материалов судебного процесса над Пукачем в Печерском районном суде Киева продолжается.