Кремлевские боты снимают псевдо-сюжеты от имени ТСН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Видео под названием "Из-за украинских санкций в России начался голод" было размещено на одном из антиукраинских ресурсов на сайте видеохостинга YouTube.

"Таких продуктов, как молоко, сало и хлеб уже давно нет на прилавках, остались только рыбные отходы, ими они и "куштуються", - старательно играет роль девушка.

Читайте такжеРоссийские оккупанты распространяют фейк о терактах "украинских националистов" в Крыму (видео)

"Мы пересмотрели этот ролик с журналистами ТСН Недели и очень посмеялись. Видимо, наши новости действительно популярны в Москве", - прокомментировал выпускающий редактор ТСН Недели Роберт Опаленик.

Телеканал 1 + 1 уже не впервые сталкивается с подобными попытками дискредитации со стороны Кремля, и видит в этом видео лишь очередную неудачную попытку скомпрометировать канал, отмечает пресс-служба телеканала.