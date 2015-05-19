Кремлевские боты снимают псевдо-сюжеты от имени ТСН
В сети интернет распространяется видео-фрагмент, смонтированный в стиле ТСН Неделя, в котором актриса изображает журналистку телеканала "1 + 1" и на ломаном украинском рассказывает о голоде, который царит в России.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Видео под названием "Из-за украинских санкций в России начался голод" было размещено на одном из антиукраинских ресурсов на сайте видеохостинга YouTube.
"Таких продуктов, как молоко, сало и хлеб уже давно нет на прилавках, остались только рыбные отходы, ими они и "куштуються", - старательно играет роль девушка.
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"Мы пересмотрели этот ролик с журналистами ТСН Недели и очень посмеялись. Видимо, наши новости действительно популярны в Москве", - прокомментировал выпускающий редактор ТСН Недели Роберт Опаленик.
Телеканал 1 + 1 уже не впервые сталкивается с подобными попытками дискредитации со стороны Кремля, и видит в этом видео лишь очередную неудачную попытку скомпрометировать канал, отмечает пресс-служба телеканала.