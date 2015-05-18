Лавров: Украина должна "полностью" учесть позиции Донецка и Луганска по конституционной реформе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете».

«Потребуется изменение в нынешней позиции киевской власти, которая, заявив о полной приверженности Минску, по сути, отказывается от ключевого принципа, заложенного в принятом там комплексе мер, а именно от прямого диалога с Луганском и Донецком», - сказал Лавров.

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По его словам, этот прямой диалог является ключом к решению и вопросов особого статуса на временной основе, вопросов проведения выборов в муниципальные органы на этих территориях, и в вопросах конституционной реформы, в «рамках которой позиции Донецка и Луганска должны быть полностью учтены».

«Конституционная реформа призвана превратить временный особый статус в постоянный», - заявил Лавров.

По его мнению, это все предусмотрено Минскими соглашениями.

«Очень трудно вести диалог с людьми, которые на словах говорят - да, мы с вами согласны, все нужно выполнять! Но выполнять должны вы. Вы должны заставить руководство «ДНР» и «ЛНР» сдаться, отказаться от того, что их избрал народ. И вы должны обеспечить, чтобы киевские власти восстановили полный контроль на границе этих территорий до того, как все остальное будет сделано», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что украинские пограничники смогут восстановить контроль на той части украинско-российской границы, которую сейчас контролируют боевики, когда все перечисленные шаги - временный особый статус, местные выборы, снятие экономической блокады и проведение конституционной реформы - будут выполнены.

«И здесь нет аргументов у наших партнеров, хотя, повторю, на словах они выступают за выполнение Минских договоренностей. А на деле пытаются все переиначить», - утверждает Лавров.