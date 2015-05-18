Гройсман уверяет, что лишил Януковича звания президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил на брифинге после заседания Согласительного совета, отвечая на вопрос относительно этого закона.

"Я точно помню, что я этот закон подписал. Поэтому сейчас я проверю эту информацию. Я абсолютно вам гарантирую, что я его подписал", - сказал он.

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"Мы сейчас изучим, в каком он состоянии, где он находится, какова процедура соответствующая", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля приняла Закон "О лишении Виктора Януковича звания президента Украины".

9 февраля закон был направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Сегодня, 18 мая, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Согласительного совета потребовал обнародовать этот закон.