В «Слуге народа» готовят новый законопроект об особом статусе Донбасса

По словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Корниенко, не предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины относительно Донбасса.

Во фракции «Слуга народа» заявляют о разработке нового законопроекта относительно особого статуса Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, трудно сказать, когда такой законопроект может быть подготовлен.

«Может быть и больше полугода, но точно за год, я думаю, что мы справимся», - сказал он и отметил, что в документе должно быть предусмотрено изначально выполнение «фактора безопасности, а затем - политического».

Читайте такжеТекст законопроекта по особому статусу Донбасса обнародован на сайте ВР

В то же время Корниенко заверяет, что в Конституцию не будут вноситься поправки относительно особого статуса Донбасса: «Изменения в Конституцию по децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов».

Также он отметил, что, когда выписывалась норма о статусе столицы Украины, то также работали над тем, чтобы не было особого статуса Киева.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады планируется принять одновременно в первом чтении и в целом законопроект относительно особенностей самоуправления в отдельных районах Донбасса.